СМИ: арестован российский владелец «Монако»

Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев был арестован, сообщает «Советский спорт».

По информации Le Monde, российского миллиардера обвиняют в причастности к коррупционному скандалу. Также 6 ноября прошел обыск его дома.

Иностранные СМИ утверждали, что бизнесмен делал денежные вливания в клуб в обход финансового фейр-плей. Для этого Рыболовлев использовал фиктивные спонсорские контракты и офшорные счета в Гонконге и на Виргинских островах.

Ранее генеральный директор «Пари Сен-Жермена» Жан-Клод Блан высказался относительно информации о том, что «Манчестер Сити» и французский клуб обходили правила финансового фейр-плей с позволения футбольных чиновников — президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и экс-главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини.