Олимпийский чемпион объяснил критику в адрес депутатов-спортсменов
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов пояснил свою категоричную позицию относительно деятельности спортсменов в Госдуме, передает «Спорт-Экспресс».
Биатлонист считает, что пребывание спортсменов в нижней палате не несет никакой пользы.
«С большим уважением отношусь к спортивному прошлому наших депутатов. Но что толку от того, что Светлана Журова там сидит? Что они за все это время приняли? И я хотел бы задать им еще один вопрос: почему они идут в Госдуму по партийным спискам, а не индивидуально? Да потому что не пройдет ни один! Если народ их выберет — пожалуйста. Мне несколько регионов предлагали избираться, но мне некогда заниматься бездельем», — заявил Тихонов.
В Госдуме на текущий момент работают олимпийские чемпионы Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Ирина Роднина, Александр Карелин, Светлана Журова и Светлана Хоркина.
Ранее прославленный отечественный хоккеист Вячеслав Фетисов прокомментировал слова биатлониста.