Олимпийский чемпион объяснил критику в адрес депутатов-спортсменов

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов пояснил свою категоричную позицию относительно деятельности спортсменов в Госдуме, передает «Спорт-Экспресс».

Биатлонист считает, что пребывание спортсменов в нижней палате не несет никакой пользы.

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«С большим уважением отношусь к спортивному прошлому наших депутатов. Но что толку от того, что Светлана Журова там сидит? Что они за все это время приняли? И я хотел бы задать им еще один вопрос: почему они идут в Госдуму по партийным спискам, а не индивидуально? Да потому что не пройдет ни один! Если народ их выберет — пожалуйста. Мне несколько регионов предлагали избираться, но мне некогда заниматься бездельем», — заявил Тихонов.

В Госдуме на текущий момент работают олимпийские чемпионы Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Ирина Роднина, Александр Карелин, Светлана Журова и Светлана Хоркина.

Ранее прославленный отечественный хоккеист Вячеслав Фетисов прокомментировал слова биатлониста.