Гончаренко назвал вызов игроков ЦСКА в сборную России головной болью

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался относительно вызова в сборную России, нападающего Федора Чалова, защитников Марио Фернандеса, Кирилла Набабкина и хавбека Ильзата Ахметова, передает Sport24.

Наставник армейцев считает, что выступления игроков за национальную команду станут сложностью для столичного клуба.

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«Мы рады за наших молодых ребят, которые получили вызовы в сборную. Хотя Набабкина сложно уже назвать молодым. Но он за 8 лет немного сыграл, поэтому, наверное, и можно. Это хорошо, что ребята попали в заявку, но для нас это и головная боль. После сбора нужно будет соединить команду воедино. Надеюсь, все матчи в сборной пойдут в плюс, и ребята принесут пользу команде и получат опыт», — поделился мнением Гончаренко.

Сборной России предстоят товарищеский матч против Германии 15 ноября, а также встреча со Швецией в рамках Лиги наций 20 ноября.

Ранее форвард итальянской «Ромы» Эдин Джеко прокомментировал предстоящий матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА.