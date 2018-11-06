Фернандо вернулся в общую группу «Спартака» перед матчем с «Рейнджерс»

Московский «Спартак» продолжает подготовку к матчу с шотландским «Рейнджерс» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы, сообщает «Советский спорт».

Пресс-служба красно-белых отмечает, что в сегодняшней тренировке принял участие полузащитник Фернандо, который отсутствовал из-за травмы бедра, полученной в первой встрече с командой из Глазго. Бразилец занимался в общей группе с остальными футболистами «Спартака».

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До этого хавбек отсутствовал в заявке команды в проигранной встрече чемпионата России против «Урала» (1:2).

После трех туров красно-белые занимают в турнирной таблице группы последнее место, имея в активе два очка. «Рейнджерс» с пятью баллами возглавляет квартет.

Встреча группы G между столичным клубом и «Рейнджерс» состоится в Москве 8 ноября.

Ранее Олег Кононов написал заявление об увольнении из тульского «Арсенала».