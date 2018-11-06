ФХР: матч сборных России и Финляндии пройдет на мировом уровне

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг рассказал о предстоящем матче сборной России против Финляндии в рамках Кубка Первого канала, передает ТАСС.

Замглавы заявил, что встреча пройдет на мировом уровне.

«Точно решено, что играем с финнами на футбольном стадионе. Это будет игра по самым современным международным стандартам, она пройдет на мировом уровне. Мы хотим провести все как в Северной Америке, даже лучше», — подчеркнул Ротенберг.

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Встреча состоится 16 декабря на стадионе «Санкт-Петербург» — в заключительный день турнира.

Ранее российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Эдмонтон Ойлерз».