ФХР: матч сборных России и Финляндии пройдет на мировом уровне
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Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг рассказал о предстоящем матче сборной России против Финляндии в рамках Кубка Первого канала, передает ТАСС.
Замглавы заявил, что встреча пройдет на мировом уровне.
«Точно решено, что играем с финнами на футбольном стадионе. Это будет игра по самым современным международным стандартам, она пройдет на мировом уровне. Мы хотим провести все как в Северной Америке, даже лучше», — подчеркнул Ротенберг.
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Встреча состоится 16 декабря на стадионе «Санкт-Петербург» — в заключительный день турнира.
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