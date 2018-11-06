Хабиб Нурмагомедов удостоен высшей награды Дагестана

Хабиб и Абдулманап Нурмагомедовы указом главы Дагестана представлены к наградам «за высокие спортивные достижения», сообщает ТАСС.

Хабиб Нурмагомедов получил орден «За заслуги перед Республикой Дагестан», который является высшей наградой республики. Его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов удостоен медали «За заслуги в области физической культуры и спорта в Республике Дагестан».

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«Хабиб — гордость Дагестана, гордость России. Сейчас самым популярным, наверное, у нас в России становится головной убор — папаха. Спасибо большое», — сказал глава Дагестана Владимир Васильев на церемонии вручения наград в Махачкале.

На церемонии Хабиб отметил, что последний раз получал медаль в 2011 году на Кубке мира.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Жозе Альдо поделился мыслями о поведении Нурмагомедова на турнире UFC 229.