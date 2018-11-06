Санчес может продолжить карьеру в «ПСЖ»

Французский «ПСЖ» проявляет интерес к форварду Алексису Санчесу, о чем представители парижского клуба уже уведомили «Манчестер Юнайтед», сообщает «Советский спорт».

Как сообщает Tribal Football, чилийскому футболисту придётся согласиться на серьезное сокращение зарплаты, если он примет решение перебраться во Францию.

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Руководство парижан заинтересовано в футболисте, но не допустит рисков из-за проблем с финансовым фэйр-плей. Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью потерял веру в чилийского футболиста и готов расстаться с ним.

В нынешнем сезоне Санчес провел за «Манчестер Юнайтед» девять матчей во всех турнирах, отметившись одним мячом и двумя голевыми передачами. Форвард перешел в стан манкунианцев из лондонского «Арсенала» в январе 2018 года за €34 млн. Его контракт с «МЮ» рассчитан до лета 2022 года.

Ранее стало известно, что «Реал» хочет подписать хавбека «Манчестер Сити»