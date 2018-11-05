Аршавин назвал причину несостоявшегося трансфера в «Барселону»

Полузащитник казахстанского «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал о своем несостоявшемся переходе в «Барселону», передает «Советский спорт».

Российский хавбек подтвердил, что после чемпионата Европы — 2008 каталонский клуб действительно выходил на «Зенит» с предложением по нему, однако в итоге Аршавин оказался в лондонском «Арсенале».

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«Барселона» прислала трансферный запрос на €15 млн, и ей отказал «Зенит». Меня не хотели продавать, если честно. Где бы хотел оказаться? В «Барселоне», но я не жалею, что оказался в «Арсенале», — заявил Аршавин в интервью на Youtube-канале «КраСава».

Ранее сообщалось, что Аршавин получил дисквалификацию за удар соперника ногой.