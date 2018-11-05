Экс-игрок «Спартака»: в команде все делается через одно место

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал ситуацию, которая сложилась в стане красно-белых, передает «Советский спорт».

Он отметил, что исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо не лучший выбор для команды.

«Рианчо, конечно, не тренер для «Спартака». Но главное в том, что в «Спартаке» все через одно место делается. Решили уволить тренера Карреру за отсутствие результатов — это правильное решение. Ну, а дальше-то что?! Замена не готова и, видимо, Рианчо действительно дали четыре матча, чтобы проявил себя…» — написал Ловчев в телеграме.

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Также бывший игрок посетовал на поведение фанатов.

«Я крайне недоволен, что болельщики отвернулись от команды и не ходят на стадион или свистят с трибун. Например, в 1977-м, когда мы со «Спартаком» вылетели в первую лигу, на нас собирался полный стадион. Вот это была поддержка! А теперь… Когда было все хорошо, когда было чемпионство — все скакали и радовались, толпами ходили за игроками. Когда наступили сложные времена, — обиделись, обругали и отвернулись», — заключил он.

Ранее экс-форвард «Спартака» Промес поддержал Глушакова на русском языке.