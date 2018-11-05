Роналду не является главным исполнителем штрафных ударов в «Ювентусе»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, какие футболисты в туринской команде исполняют штрафные удары, передает «Советский спорт».

По его словам, португальский нападающий Криштиану Роналду не является главным исполнителем штрафных. Ближние штрафные удары в команде бьют Пауло Дибала и Миралем Пьянич.

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«Роналду умный парень и знает, что Дибала и Пьянич превосходно бьют штрафные и будут исполнять удары вблизи от штрафной площади.

Когда штрафной назначается вдалеке от ворот, Роналду может его исполнить, но мы решили, что при ближних штрафных Дибала и Пьянич будут их часто исполнять», — цитирует Аллегри The Express.

Ранее защитник туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Жоау Кансело заявил, что все игроки «Ювентуса» смотрят на Роналду с восхищением.