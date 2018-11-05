СМИ: Кононов займет пост главного тренера «Спартака» 12 ноября

Бывший главный тренер ФК «Ахмат» Олег Кононов РИА Новости
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Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов станет наставником московского «Спартака» 12 ноября, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, специалист перейдет к красно-белым вместе со своим тренерским штабом.

Напомним, что бывший главный тренер москвичей Массимо Каррера был уволен 22 октября после поражения от тульского клуба. «Спартак» уступил на своем поле со счетом 2:3.

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На данный момент исполняющим обязанности наставника является Руаль Рианчо.

Ранее экс-тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мнением об информации, согласно которой Кононов может возглавить столичную команду.