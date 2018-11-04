Футболисты «Спартака» не стали общаться с журналистами после матча с «Уралом»

Футболисты московского «Спартака» не стали общаться с журналистами после поражения от «Урала» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги 9РПЛ), сообщает «Чемпионат.com».

Мачт прошел на стадионе «Открытие Арена» и закончился поражением красно-белых с счетом 1:2.

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После игры никто из игроков не вышел в микст-зону для общения с журналистами.

Это поражение стало четвертым домашним проигрышем подряд. Также «Спартак» продлил серию без побед, теперь она составляет три матча.

Следующую встречу «Спартак» проведет 8 ноября против «Рейнджерс» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Ранее тренер «Урала» назвал «нездоровой» атмосферу в «Спартаке».