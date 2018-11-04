Экс-президент «Спартака»: команда катится по наклонной

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко пркоомментировал результат матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Урала», передает Sport24.

Матч проходил в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

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«Результат был ожидаем. В команде полный разлад, нет человека, который способен всю деструктуризацию восстановить, навести малейший порядок, встряхнуть команду. «Спартак» катится по наклонной.

Рианчо — тренер ни о чем. Я вообще не понимаю, зачем надо было убирать Карреру, оставляя команду на попечение Рианчо. Когда я говорил, что Карреру нужно убирать, но перед тем, как это сделать, надо четко понимать, кто придет ему на смену. То есть в эмоциях убрали, а самый главный вопрос и злободневную проблему — кто должен прийти на смену — не решили. Это самая большая ошибка», — заявил Червиченко.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл четыре домашних матча подряд.