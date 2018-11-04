Россиянин Карен Хачанов прокомментировал свою победу в финале турнира «Мастерс», передает ТАСС.

Хачанов обыграл вторую ракетку мира серба Новака Джоковича.

«Новак является источником вдохновения для меня и многих других игроков, я был очень горд сыграть с ним сегодня.

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К сожалению, моей жены сегодня нет здесь, но мои родители, сестра, брат здесь, я рад разделить с ними эту победу. Также спасибо моей команде за то, что они помогли мне так хорошо закончить сезон, я надеюсь, что однажды мы сможем достичь результатов Новака Джоковича», — поделился Хачанов.

Ранее сообщалось, что Джокович считает победу Хачанова абсолютно заслуженной.