Джокович считает победу Хачанова абсолютно заслуженной
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Вторая ракетка мира Новак Джокович высказался о своем поражении в финале турнира «Мастерс» в Париже, передает «Советский спорт».
Джокович уступил российскому теннисисту Карену Хачанову, который выиграл первый «Мастерс» в карьере.
«Он очень хорошо играл всю неделю и полностью заслужил победу в финале. Это молодой, но уже состоявшийся игрок, который будет прогрессировать. Сегодня он показал теннис отличного качества и дал понять, что мы часто будем видеть его в будущем», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.
Ранее президент Федерации тенниса России ШамильТарпищев назвал победу Хачанова выдающейся.