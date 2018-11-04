Хачанов стал четвертым выигравшим «Мастерс» россиянином

Теннисист Карен Хачанов стал четвертым представителем России, который выиграл турнир серии «Мастерс», сообщает «Советский спорт».

В финальном матче турнира в Париже Хачанов сумел обыграть вторую ракетку мира серба Новака Джоковича.

До победы Хачанова турнир «Мастерс» выигрывали только трое российских теннисистов: Андрей Чесноков (два «Мастерса»), Марат Сафин (пять турниров) и Николай Давыденко (три победы).

Реклама

Титул ушел к российскому спортсмену впервые за девять лет. Последний раз турнир «Мастерс» выигрывал Давыденко в октябре 2009 года в Шанхае.

Ранее Хачанов обыграл Джоковича в финале турнира «Мастерс».