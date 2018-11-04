Семак назвал победу над «Ахматом» «рабочим результатом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ахмата», передает «Советский спорт».

Матч проходил в Санкт-Петербурге и завершился победой со счетом 1:0 в пользу подопечных Семака.

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«В начале матча игра складывалась нормально для нас. Играли неплохо, смогли забить. Потом качество разладилось. Успокоились, потому что игра складывалась для нас легко. Но до удаления играли хорошо. Забили бы второй, было бы проще. Моменты для этого у нас были.

В обороне сыграли надежно, не позволили сопернику создать моменты. Рабочий результат. Главное, что выиграли. Но никто не ждет ни от кого подарков. Каждый результат добывается через тяжелый труд», — заявил специалист.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее тренер «Ахмата» Рашид Рахимов заявил, что команда заслужила как минимум ничью.