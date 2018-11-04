Малафеев рассказал об усилении «Зенита» в трансферный период

Заместитель спортивного директора санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, что клуб занимается вопросом комплектования команды в зимнее трансферное окно, сообщает «Советский спорт».

«Мы потерпели обидное поражение в матче на Кубок России против «Ростова», на три фронта очень трудно играть, теперь команда сосредоточится на чемпионате России и Лиге Европы.

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У нас неплохая скамейка, в определенный момент можно усилить игру. Конечно, хотелось бы больше вариативности. Будет ли усиление зимой? А как вы думаете? Мы усердно работаем в этом направлении», — сказал Малафеев в эфире «Матч Премьер».

Ранее экс-форвард «Зенита» заявил, что Семак расписался в своей беспомощности.