Болельщики «Монако» устроили словесную перепалку с Анри

Болельщики французского «Монако» высказали свое недовольство выступлениями команды в текущем сезоне после игры с «Реймсом» в 12-м туре Лиги 1, сообщает «Советский спорт».

Монегаски проиграли «Реймсу» со счетом 0:1 и теперь занимают предпоследнее место в таблице чемпионата Франции. После игры футболисты «Монако» подошли к гостевому сектору стадиона «Огюст Делон», чтобы аплодисментами поблагодарить за поддержку своих фанатов.

В итоги встречи между игроками и болельщиками случилась словесная перепалка, и стюардам пришлось силой удерживать фанатов от проникновения на поле. Позднее к месту стычки подошел и главный тренер «Монако» Тьерри Анри, в адрес которого болельщики начали скандировать кричалки с требованием немедленно исправить плачевную ситуацию в клубе.

4 ноября, «Монако» имеет шанс опуститься на последнее место в Лиге 1, если замыкающий таблицу «Генгам» сможет набрать хотя бы одно очко в игре с «Нантом».

Ранее сообщалось, что бывший наставник «Монако» может возглавить «Реал».

Furious Monaco travelling support coming down from their seats in Reims to give Thierry Henry & his players a piece of their minds. pic.twitter.com/mDT2KQH6og