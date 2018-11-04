Жена форварда «Баварии» раскритиковала главного тренера

Нападающий «Баварии» (Мюнхен) Томас Мюллер за 16 матчей текущего сезона забил всего один... Reuters
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Жена нападающего «Баварии» Томаса Мюллера Лиза раскритиковала решения, которые принимал главный тренер мюнхенской команды Нико Ковач во время матча с «Фрайбургом», передает «Советский спорт».

Игра, которая проходила в рамках чемпионата Германии, завершилась со счетом 1:1. Мюллер вышел на поле только на 71-й минуте, сменив Хамеса Родригеса.

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«Прошло 70 минут, прежде чем он додумался до очевидного», – написала Мюллер в своем инстаграме, имея в виду поздний выход на замену супруга.

СМИ сообщали, что некоторые игроки «Баварии» остались недовольны решениями специалиста, в том числе и ротацией состава.

Ранее наставник «Баварии» подвел итог матча с «Фрайбургом».