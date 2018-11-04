Эксперт назвал неудачи ЦСКА «издержками роста»

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов объяснил, какие перестановки происходят сейчас в московском ЦСКА, передает Sportbox.

В шести последних встречах армейцы одержали только одну победу.

«С точки зрения продвижения вперед в турнирном плане, безусловно, это неприятная ситуация. Но в принципе, ничего страшного в чемпионате не произошло. Группа лидеров по-прежнему идет плотно.

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С игровой точки зрения проблемы также легко объяснимы. Это не эмоциональный спад, которого опасался Виктор Гончаренко после победы над «Реалом», а издержки роста. Много молодежи, много новичков, плотный график, свою лепту вносят травмы. Словом, идет закономерный процесс», — заявил Бубнов.

Ранее Алдонин назвал ничью «Динамо» и ЦСКА ожидаемым результатом.