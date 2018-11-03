Влашич опроверг слухи о кризисе в ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич прокомментировал ничейный результат в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо» (0:0), сообщает Sport24.

«Это была тяжелая игра против очень сильного соперника. У нас было очень много шансов, чтобы забить, но мы не сделали этого. Они очень хорошо оборонялись. Поэтому итоговый результат — ничья. Результат не по игре. У нас было больше шансов. Но, конечно, если ты не забиваешь — ты не выигрываешь. Иногда бывают такие дни, когда ничего не идет в ворота.

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Готовы ли мы к матчу с «Ромой»? Да, мы готовы. Это будет тяжелая игра в Лиге чемпионов и если мы выиграем, то скорее всего пройдем с следующую стадию. «Рома» сильная команда, но «Реал» тоже был сильным.

Что касается частых игр, нет, это нетрудно. Да, меньше тренировок, меньше времени на восстановление, но мы привыкли к этому режиму. Это не проблема.

Нет, у ЦСКА нет кризиса. Просто всегда трудно играть против команд, обороняющихся всем составом. Надеюсь, в следующих играх, мы будем лучше распоряжаться нашими моментами», — сказал Влашич.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов выразил недовольство работой арбитра Сергея Иванова в матче с московским «Локомотивом».