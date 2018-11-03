Рианчо не волнуется о своем будущем

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Рауль Рианчо выступил на пресс-конференции, посвященной домашнему матчу 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала», который состоится четвертого ноября, сообщает «Советский спорт».

«Пока о будущем я ни с кем не говорил, но я не волнуюсь. Если руководство захочет, чтобы я работал, я буду работать. Буду работать 6 месяцев, так как никогда не подписывал долгих контрактов и не буду делать этого. За 6 месяцев можно понять, подходит тренер команде или нет. Сейчас я думаю только о следующей игре», — сказал Рианчо.

Ранее главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов выразил недовольство работой арбитра Сергея Иванова в матче с московским «Локомотивом».