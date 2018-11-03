«Крылья Советов» выразили желание взять к себе Глушакова

Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Виталий Шашков рассказал, что клуб готов подписать контракт с полузащитником Денисом Глушаковым, если он решит покинуть московский «Спартак», сообщает «Спорт-Экспресс».

1 ноября 31-летний футболист впервые за долгое время сыграл за основную команду в матче 1/8 Кубка России с махачкалинским «Анжи». По ходу матча Глушаков регулярно освистывался болельщиками красно-белых.

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«Почему нет? Футболист хороший, квалифицированный. У него есть хорошие и человеческие, и лидерские качества. И все для того, чтобы здорово играть в футбол.

У него возникают проблемы с тренерами, болельщиками? Тренер для того и есть, чтобы находить компромисс. Все люди разные. Лидер сам по себе не может быть легким, удобным и комфортным. Поэтому надо находить общий язык с каждым», — сказал Шашков.

Ранее хавбек Роман Еременко поговорил о шансах «Спартака» выиграть Олимп — Кубок России.