Случай с эпидемией гепатита в академии «Спартака» не будет рассматриваться в РФС

Член исполкома Российского Футбольного Союза (РФС) председатель комитета детско-юношеского футбола Игорь Лебедев сказал, что ситуация с возникновением эпидемии гепатита А в академии «Спартака» контролируется Роспотребнадзором, сообщает Советский Спорт.

На этой неделе стало известно, что в академии «Спартака» имени Федора Черенкова случилась эпидемия гепатита А. На базе объявили карантин и приостановили работу интерната. Игроки не будут допущены до соревнований один месяц.

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«Глубоко этот вопрос мы не обсуждали и не прорабатывали. Эпидемия гепатита в школе «Спартака», на мой взгляд, никакого отношения к футболу не имеет. Просто сложилась такая чрезвычайная ситуация.

Вспышка заболевания может быть в любом заведении, и вряд ли это может иметь отношение к профилю этой организации. Видимо, где-то недосмотрели либо врачи, либо обслуживающий персонал. Это не футбольный вопрос, поэтому вряд ли будет рассматриваться на заседании комитета или в РФС»— сказал Лебедев.

Ранее сообщалось, что ученики интерната «Спартака» переедут в Подмосковье из-за эпидемии