Мамаеву и Кокорину могут разрешить проводить открытые тренировки

Член Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников рассказал о предложении об организации открытых тренировок для нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, передает «Спорт-Экспресс».

Оба футболиста, а также младший брат Кокорина Кирилл и Александр Протасовицкий находят в СИЗО «Бутырка» из-за обвинения по статьям «Хулиганство» и «Побои». Они пробудут там до 8 декабря по решению суда.

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Мельников предложил разрешить футболистам проводить открытые тренировки с другими заключенными.

«Почему бы не попросить Кокорина и Мамаева устроить с ними открытую тренировку для других заключенных? Ведь поступают жалобы от людей, которые не могут выйти длительное время в спортзал — месяц ждут посещения. А ведь есть и такие, кто из малоимущих семей, от кого-то отвернулись все — у них нет и 300 рублей на оплату занятия, и что им делать? Поэтому открытые тренировки были бы полезны и им, и футболистам», — заявил он.

Член ОНК также отметил, что вместе проводить тренировки игроки не смогут.

Ранее Кокорин и Мамаев ответили на письмо журналиста в СИЗО.