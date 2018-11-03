Болт высказался о решении уйти из австралийского клуба

Усэйн Болт Reuters
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Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт рассказал, почему решил покинуть австралийский «Централ Кост Маринерс», передает «Советский спорт».

Легкоатлет присоединился к команде в августе 2018 года. Он успел принять участие в нескольких товарищеских матчах, в одной игре оформил дубль.

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«Посмотрим, как сложатся обстоятельства дальше. Думаю. Мой агент получает различные предложения. Я по-прежнему хочу стать профессиональным футболистом.

С «Централ Кост Маринерс» расстался по-дружески. Я приобрел большой опыт в этой команде. К сожалению, нам не удалось договориться по условиям контракта», — приводит слова Болта L'Equipe.

Также в руководстве Федерации футбола Ямайки выразили надежду, что Болт сможет сыграть за национальную команду.

Ранее сообщалось, что тренер сборной России Станислав Черчесов встретился в Москве с Усэйном Болтом.