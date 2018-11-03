Экс-футболист «Спартака» назвал увольнение Аленичева логичным

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал ситуацию вокруг главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева, передает «Советский спорт».

Руководство команды заявило о том, что специалист отстранен от подготовки команды к матчу 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Анжи».

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«Аленичев больше не главный тренер «Енисея». Такое развитие событий ожидалось. Почему так происходит, ведь Дима сделал отличную карьеру игрока, много играл за границей, Лигу чемпионов выигрывал? Но то была именно карьера игрока, карьера тренера — это другое. И у него пока не получается. Хотя, кстати, не считаю, что в Туле у Аленичева не получилось. Наоборот, он собрал команду, вывел в Премьер-лигу.

Но сейчас с «Енисеем», который он тоже выводил из Олимп — ФНЛ (второй дивизион России), ситуация сложная. То же можно сказать про Тихонова, который покинул «Крылья» чуть раньше. И обе отставки закономерны», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что футболисты «Енисея» не в курсе ситуации с отстранением Аленичева.