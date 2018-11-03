Инфантино прокомментировал обвинения в свой адрес

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прокомментировал обвинения СМИ, передает «Советский спорт».

По информации иностранных изданий, президент федерации, когда работал на посту генерального секретаря Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), помогал «Манчестер Сити» и «ПСЖ» уйти от наказание за финансовые нарушения.

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«Изменение порядка вещей, движение вперед, объединение людей для достижения лучших результатов — это всегда вызов. И поскольку мы решительно проводим реформы в ФИФА, мне всегда было понятно, что я столкнусь с сопротивлением, особенно со стороны тех, кто больше не может бесстыдно извлекать выгоду из системы, частью которой они были.

Но именно поэтому я был избран, и для меня будет только одна цель: улучшать и развивать футбол во всем мире. И сегодня я даже больше чем когда-либо настроен продолжать выполнять эту работу», — приводит слова Инфантино официальный сайт ФИФА.

Ранее в ФИФА высказались по поводу скандала с Инфантино.