Экс-тренер «Амкара» сравнил команду с человеческим организмом

Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мнением об информации, согласно которой Олег Кононов может возглавить московский «Спартак» в ближайшее время, передает «Советский спорт».

Специалист, который сейчас тренирует тульский «Арсенал», называется главной кандидатурой на смену Массимо Каррере, который был отправлен в отставку 22 октября.

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«Кандидатура Олега Кононова обсуждается неслучайно. По своему стилю он наиболее всего подходит «Спартаку». Я не знаю точно, почему именно уволили Массимо Карреру — но полагаю, не только за результаты. Мне кажется, если тренер теряет связь с футболистами, сразу встает вопрос об отставке. Видимо, в «Спартаке» случился разлад.

Команда — как человеческий организм, у которого может быть насморк или более серьезное заболевание. Значит, требуется лечение», — заявил специалист.

Сейчас во главе команды стоит исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо.

Ранее экс-глава «Спартака» подтвердил переговоры с Карпиным и Кононовым.