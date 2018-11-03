Против Месси выдвинуто обвинение в отмывании денег

Аргентинский прокурор Пабло Турано направил обвинения в отмывании денег против нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и его отца, сообщает «Советский спорт».

Прокурор уверен, что благотворительный фонд форварда каталонской команды использовался для того, чтобы отмывать деньги. Пожертвования, которые поступали в организацию, переводились на вклады в офшорных зонах. Обвинения были выдвинуты после того, как показания в суде дал бывший сотрудник фонда.

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Против Месси уже было заведено уголовное дело из-за неуплаты налогов. В 2017 году аргентинец смог избежать 21 месяц тюрьмы после того, как заплатил штраф в €250 тыс.

Ранее экс-капитан «Барселоны» назвал Месси несравненным.