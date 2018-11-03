В ФИФА высказались по поводу скандала с Инфантино
Международная федерация футбола (ФИФА) обвинила СМИ в то, что они пытаются подорвать доверие к президенту организации Джанни Инфантино и генеральному секретарю Фатме Самуре, передает ТАСС.
В СМИ появилась информация, что Инфантино, который работал на посту генерального секретаря Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а также бывший президент организации Мишель Платини помогли «Манчестер Сити» и «ПСЖ» в 2011-2013 годах уйти от наказания за нарушение финансового фэйр-плей.
По словам представителей ФИФА, журналисты намеренно игнорируют все ответы организации на незаконно добытую СМИ информацию, чтобы дискредитировать федерацию.
«Публикации в этих медиа сделаны только с одной целью — подорвать доверие к новому руководству ФИФА, Инфантино и Самуре», — сказано в сообщении ФИФА.
Ранее гендиректор «ПСЖ» рассказал об отношении клуба к обвинениям.