Тренер «Манчестер Сити» рассказал о разнице чемпионатов Англии и Испании

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, в чем разница между чемпионами в Англии, Испании и Германии, передает «Советский спорт».

Специалист отметил, что в Англии тренеру легче продержаться много лет во главе одного клуба.

«В Англии можно провести в одном клубе лет 20. Я практически на протяжении недели не вижу журналистов. Внутри команды были сложные моменты, приходилось быть жестким, но все эти моменты оставались внутри команды.

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А вот в «Барселоне» или «Баварии» все, что происходило, уже на следующий день было написано в газетах. В этом смысле в Англии легче. Не думаю, что Фергюсон смог бы провести в «Барселоне» 25 лет», — приводит слова Гвардиолы «Би-би-си».

Ранее Гвардиола нашел положительный момент в травме Де Брейне.