Главный тренер «Челси» не намерен покупать игроков зимой

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри высказался о трансферной политике клуба, передает «Советский спорт».

Специалист заявил, что не намерен приобретать новых футболистов в зимнее трансферное окно.

«Я должен думать о том, как помочь стать лучше этим игрокам. Идти на трансферный рынок после каждой проблемы — это слишком просто. Думаю, мы должны становиться лучше с текущими футболистами, потому что они могут быть лучше. Таковая моя работа.

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Работа на трансферном рынке — это задача клуба. Я могу высказать свое мнение о том, что мне необходимо, но считаю, что моя работа — сделать нынешний состав лучше. С руководством по поводу трансферов я не разговаривал», — приводит слова Сарри FourFourTwo.

В Английской премьер-лиге (АПЛ) «Челси» занимает третью строчку в таблице после десяти сыгранных туров. Команда отстает от лидирующих «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» на два очка.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ливерпуля» не считает достижения в АПЛ «особенными».