Моуринью желает сохранить Марсьяля в составе «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал выступления нападающего команды Антони Марсьяля, передает «Советский спорт».

Наставник надеется на то, что француз, который отказался продлевать контракт с «красными дьяволами», останется в клубе.

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«Я не знаю ничего о цифрах в контрактах, очень рад этому – не участвую в переговорах этого рода. Надеюсь, мы договоримся. Это талантливый игрок, все знают об этом еще с тех пор, как он играл в «Монако». Ещё одна вещь – талантливый игрок, который последователен и который понимает, что такое футбольный матч на высочайшем уровне. Антони близок к тому, чтобы стать топовым игроком, я бы хотел, чтобы он остался. Я знаю, что клуб очень хочет, чтобы он остался. Надеюсь, он останетсяк», — поделился мнением Моуринью со Sky Sports.

Марсьяль перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2015 году в последний день летнего трансферного окна.

Ранее мадридский «Реал» пока ничего не решил по поводу кандидатуры бывшего тренера лондонского «Челси» Антонио Конте на пост главного тренера команды.