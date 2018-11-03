Хавбек «Барселоны» выразил желание вернуться в «Рому»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Малком хочет вернуться в «Рому», сообщает «Советский спорт».

По информации Il Corriere dello Sport, игрок «Барсы» заявил, что сожалеет о переходе в испанскую команду. СМИ утверждают, что бразилец уже связался со спортивным директором «Ромы» Мончи.

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Летом 2018 года Малком заключил пятилетний контракт с «Барселоной».

Ранее сообщалось, что европейские топ-клубы намерены создать новый турнир в 2021 году.