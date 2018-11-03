Голодец: Санкт-Петербург заслуживает финал Лиги чемпионов в 2021 году

Вице-премьер России по вопросам культуры и спорта Ольга Голодец прокомментировала намерение Санкт-Петербурга провести финал Лиги чемпионов в 2021 году, передают «Известия».

Политический деятель считает, что стадион готов принять заключительный матч соревнования.

Реклама

«Санкт-Петербург заслуживает проведения финала Лиги чемпионов. Стадион «Санкт-Петербург» — один из лучших в мире, а в самом городе очень развитая инфраструктура, много гостиниц, которые смогут принять болельщиков со всего мира. Чемпионат мира показал, как мы можем принимать крупные старты на высочайшем уровне. Совет ФИФА только подтвердил это, признав ЧМ-2018 лучшим за всю историю. Безусловно, такие события дают дополнительный положительный импульс развитию спорта в стране», — поделилась мнением Голодец,

В случае решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в пользу российского города игра пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове.

Ранее Дворкович оценил шансы Санкт-Петербурга в борьбе за финал Лиги чемпионов.