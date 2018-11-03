Фьюри рассказал о причинах возвращения на ринг

Британский боксер Тайсон Фьюри рассказал, что повлияло на его решение вернуться на ринг после двухлетнего перерыва, передает «Советский спорт».

Спортсмен поделился историей о том, как негативные высказывания американца Деонтея Уайлдера, с которым ему предстоит сразиться в декабре, мотивировали его вернуться в бокс.

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«Я шел и держал в руках телефон. Тогда я увидел короткое видео Уайлдера. Он говорил: «Тайсон Фьюри запустил себя, он подвёл свою семью. Он стал таким жирным, что уже никогда не вернётся на ринг. Я рад, что он ушел. Я бы в любом случае уничтожил его и заставил уйти. И тогда я подумал про себя, что сделаю это. Вернусь на ринг и докажу Уайлдеру все лично. Он стал моей мотивацией. Я захотел вернуться, чтобы победить его», — отметил Фьюри в интервью для Showtime Boxing Fury.

Бой британца и американца пройдет 1 декабря 2018 года на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе.

Ранее «Википедия» запретила экс-чемпиону мира по боксу редактировать тексты.