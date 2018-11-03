«Манчестер Сити» отреагировал на обвинения в финансовых махинациях

Представители «Манчестер Сити» высказались относительно информации о том, что английская команда и французский «ПСЖ» обходили правила финансового фейр-плей с позволения футбольных чиновников — президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и экс-главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, передает «Советский спорт».

В клубе заявили, что эти обвинения — лишь стремления испортить репутацию «горожан».

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«Мы не будем давать никаких комментариев в связи с документами, которые были получены предположительно путем взлома или были украдены из нашего клуба и у связанных с ним людей. Нам ясно понятно, что это попытка навредить репутации «Манчестер Сити», — гласит заявление команды.

СМИ утверждают, что манкунианцы заключили договор с двумя спонсорами из Абу-Даби, среди которых оказался и один из государственных инвестиционных фондов.

Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на инцидент.