«Тампа-Бэй» подписала 6-летнее соглашение с канадцем Гурдом

Клуб из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй» объявила о подписании контракта с канадским форвардом Янни Гурдом, сообщает «Советский спорт».

По информации пресс-службы «Лайтнинг», новое соглашение рассчитано на шесть лет. Годовая зарплата 26-летнего форварда будет составлять $5,1 млн.

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В текущем сезоне Гурд набрал 12 (4+8) очков в 12 матчах регулярного чемпионата. Всего за четыре года в НХЛ Гурд набрал 85 (35+50) очков в 116 играх. В прошлом сезоне он установил личные рекорды по играм (82), голам (25), результативным передачам (39) и очкам (64) за сезон. По итогам года он занял третье место в НХЛ с показателем полезности «+34».

Стоит отметить, что Гурд не был выбран на драфте и стал игроком «Тампы» в качестве свободного агента в марте 2014 года.

Ранее сообщалось, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на второе место по очкам среди действующих игроков НХЛ.