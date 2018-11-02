Клопп: Эмери справился с задачей заменить Венгера

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил работу своего коллеги из лондонского «Арсенала» Унаи Эмери в преддверии матча двух команд в 11-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), который состоится 3 ноября, сообщает «Советский спорт».

«Сравнивать нынешний «Арсенал» с командой последних нескольких лет – это не моя работа. Речь идет только о команде, которая играет сейчас. Венгер – один из лучших тренеров в мире, и он очень долго руководил «Арсеналом» – такое чувство, что лет 50. Перед Эмери стояла очень сложная задача заменить его, но он отлично с ней справился, несмотря на непростое начало сезона. Все в мире футбола знают, насколько Унаи хорош.

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Разумеется, «Арсенал» – очень сильная команда. Они потерпели поражение в первых двух турах, но в этом нет ничего удивительно, ведь их соперниками были «Манчестер Сити» и «Челси» – такое может случиться с каждым. Но сейчас важно только то, как они играли в течение последних двух-трех месяцев. Нам нужно анализировать их последние матчи», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Ранее сообщалось, что Лэмпард был шокирован болельщиками «Челси» на матче Кубка лиги.