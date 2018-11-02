Правительство России окажет поддержку развитию спорта в Крыму

Вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что правительство окажет дополнительную поддержку развитию спорта в Крыму. Об этом она рассказала после совещания в Симферополе о реализации федеральной целевой программы (ФЦП) о социально-экономическом развитии полуострова и Севастополя.

«Теме спорта решено уделить отдельное внимание, выделить дополнительные средства поддержки и развития спорта на территории Крыма, потому что спортивная инфраструктура тут хромает. И это должны быть качественные доступные объекты для жителей и для туристов приезжающих в Крым на отдых», — приводит слова Голодец ТАСС.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Александр Усик ответил на вопрос, кому принадлежит Крым.