Американская скелетонистка назвала Игры-2014 «шоу Путина»

Двукратная чемпионка мира по скелетону американка Кэти Юлендер во время антидопингового саммита в Белом доме заявила, что президент России Владимир Путин использовал Олимпийские игры 2014 года в Сочи в политических целях, сообщает «Советский спорт».

«Россия не только портит Олимпийские игры, но и имеет колоссальное влияние в политическом мире. Думаю, во всей ситуации меня больше всего обескураживает то, что Игры в Сочи не были Олимпиадой. Это было шоу Путина, так мне кажется. Он использовал Олимпиаду для поднятия духа народа, чтобы получить новые силы и вторгнуться на Украину.

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Меня от этого просто тошнит. Ты читаешь о таком в книгах по истории, но быть свидетелем этого… Видеть спортсменов, не понимающих, что они участвуют в проекте, который разрушает мечты», — цитирует Юлендер USA Today.

По мнению спортсменки, обвиненные в нарушении антидопинговых правил российские атлеты заслуживают сочувствия.

«Но я на 100% уверена и в том, что они не заслужили медалей. Нужно изменить систему и прислушаться к мнению спортсменов», — добавила Юлендер.

Ранее американская скелетонистка призвала Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).