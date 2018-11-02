Глава UFC рассказал об итогах встречи с представителями Мейвезера

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал об итогах встречи с представителями Флойда Мейвезера, в рамках которой обсуждался возможный бой американца против чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщает «Советский спорт».

«Вчера я встретился с командой Флойда в Лос-Анджелесе. Не хочу, чтобы люди подумали, что мы пришли к какой-либо договоренности. Не думаю, что бой Мейвезера с Нурмагомедовым состоится. Однако в UFC не сказали «нет» по поводу этой идеи. Посмотрим, как все сложится», — цитирует Уайта MMAWeekly.

Ранее сообщалось, что UFC не хочет проводить бой Нурмагомедова и Жоржа Сен-Пьера.