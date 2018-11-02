Американская фигуристка повторила номер Туктамышевой с раздеванием
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Американская фигуристка Эмбер Гленн повторила номер россиянки Елизаветы Туктамышевой в показательных выступлениях на втором этапе Гран-при Skate Canada, сообщает «Советский спорт».
19-летняя представительница США на тренировке повторила, в котором победительница Гран-при Канады снимает с себя кофту.
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«Не удивлена, что она — чемпионка США среди юниоров», — написала Туктамышева в твиттере.
«Спасибо, ты вдохновила меня быть более смелой», — ответила Гленн.
Ранее российский волейболист оценил откровенное выступление Туктамышевой.
Here we go! #Tuktikchallenge https://t.co/Z20GfeDLR0— Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) 1 ноября 2018 г.