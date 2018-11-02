Американская фигуристка повторила номер Туктамышевой с раздеванием

Американская фигуристка Эмбер Гленн повторила номер россиянки Елизаветы Туктамышевой в показательных выступлениях на втором этапе Гран-при Skate Canada, сообщает «Советский спорт».

19-летняя представительница США на тренировке повторила, в котором победительница Гран-при Канады снимает с себя кофту.

Реклама

«Не удивлена, что она — чемпионка США среди юниоров», — написала Туктамышева в твиттере.

«Спасибо, ты вдохновила меня быть более смелой», — ответила Гленн.

Ранее российский волейболист оценил откровенное выступление Туктамышевой.