Экс-ассистент Моуринью может стать главным тренером «Спартака»
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Бывший тренер мадридского «Реала» Айтор Каранко является кандидатом на должность главного тренера московского «Спартака», сообщает «Советский спорт».
По информации Calciomercato.it, испанский специалист рассматривается руководством красно-белых как замена бывшего наставника Массимо Карреры.
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С 2010 года по 2013 Каранка был ассистентом главного тренера «сливочных» Жозе Моуринью, но покинул клуб, как только уволился португалец.
Напомним, что Карреру отстранили от должности 22 октября. Исполняющим обязанности главного тренера назначили Рауля Рианчо.
Ранее журналист Нобель Арустамян высказался относительно информации о том, что московская команда рассматривает главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на пост наставника.