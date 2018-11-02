СМИ: Карпин встречался с руководством «Спартака» и отказал ему

Журналист Нобель Арустамян высказался относительно информации о том, что московский «Спартак» рассматривает главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на пост наставника, передает «Советский спорт».

Телекомментатор утверждает, что Карпин встречался с руководством красно-белых, однако отказал им в переходе.

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«Понимаю, что вы в эйфории и не всё можете уловить. Поэтому поясню ещё раз специально для вас: ваш тренер слетал с встречу с представителем «Спартака» с разрешением вашего клуба. Они пообщались, но сам Карпин не изъявил желания уходить из «Ростова». Вы можете им гордиться», — рассказал Арустамян, обратившись к «Ростову» в твиттере.

Напомним, что Массимо Карреру отстранили от должности 22 октября. Исполняющим обязанности главного тренера назначили Рауля Рианчо.

Ранее вратарь столичного клуба Артем Ребров после победы над «Анжи» (1:0) в 1/8 финала Олимп — Кубка России рассказал о негативном фоне вокруг команды.