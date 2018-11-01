Благодаря голу Ханни «Спартак» обыграл «Анжи» в матче Олимп — Кубка России

Московский «Спартак» обыграл махачкалинский «Анжи» в рамках 1/8 финала Олимп — Кубка России, сообщает «Советский спорт».

Встреча, которая проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена», завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч в этой игре забил полузащитник Софьян Ханни.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В четвертьфинальном матче «Спартак» встретится с «Уралом». Первый матч запланирован на 5 декабря.

Ранее болельщики «Спартака» освистали полузащитника Дениса Глушакова на мачте против «Анжи».

Кубок России-2018/19. 1/8 финала

«Спартак» — «Анжи» — 1:0

Голы: 1:0 — Ханни, 20.