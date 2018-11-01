В Госдуме высказались о возможности проведения в Санкт-Петербурге финала ЛЧ

Председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев рассказал, какие шансы имеет Санкт-Петербург на получение права проведения финала Лиги чемпионов в 2021 году, передает ТАСС.

Дегтярев отметил, что при выборе кандидатов на проведение финала такого крупного турнира учитывается то, как страна организовывала другие крупные спортивные мероприятия.

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«Мировому спортивному сообществу известно, на каком высочайшем организационном уровне мы провели Олимпийские игры в Сочи 2014 года и чемпионат мира по футболу — 2018. Впереди Всемирная зимняя универсиада 2019 года в Красноярске, матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге, чемпионат мира по хоккею в 2023 году. При выборе площадки для проведения крупных международных соревнований учитываются многие факторы, но все они не должны иметь ничего общего с политикой», — заявил он.

Также Дегтярев заявил, что считает шансы на победу высокими.

«Уверен, что Санкт-Петербург, как один из красивейших городов мира, составит достойную конкуренцию и будет иметь высокие шансы на победу», — заключил он.

Ранее Кержаков заявил о готовности «Зенит Арены» к финалу Лиги чемпионов.