Объявлена дата похорон бывшего владельца «Лестера»

Тело погибшего в авиакатастрофе владельца футбольного «Лестера» Вишая Шривадданапрабхи будет доставлено в Таиланд 2 ноября, сообщает «Советский спорт».

В течение нескольких последующих дней, начиная с 3 ноября, будет проходить церемония прощания и похорон. Будет совершен обряд омовения, тело поместят в специальную восьмигранную урну.

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Шривадданапрабха был владельцем «Лестера» с 2010 года. В сезоне-2015/16 клуб единственный раз в своей истории стал чемпионом Англии.

Вертолет, принадлежащий бизнесмену, потерпел крушение недалеко от домашнего стадиона клуба «Кинг Пауэр» вечером 27 октября после матча 10-го тура чемпионата Англии между «Лестером» и «Вест Хэмом». По данным полиции, вместе с главой «Лестера» на борту также находились два сотрудника клуба, пилот и пассажир. В авиакатастрофе никто не выжил.

Ранее стала известна причина крушения вертолета.